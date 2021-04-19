Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-премьер Борисов заявил о риске катастрофы на МКС
Депутаты Рады потребовали от Зеленского разорвать отношения с Россией
Врач-ммунолог: как правильно противостоять вирусам и онкологии
Чем опасна еда быстрого приготовления?
Борис Джонсон наконец выпил обещанную себе пинту пива
Кошек и собак обвинили в распространении британских штаммов COVID-19
ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube
Биохимик раскрыла опасность бутилированной воды для здоровья
Пластический хирург назвал главную причину появления храпа

Стали известны подробности переговоров по Донбассу

Мир

Прошедшая в понедельник, 19 апреля, встреча в режиме видеоконференции политических советников "нормандского формата" вновь закончилась безрезультатно.

Стали известны подробности переговоров по Донбассу

Участники "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) должны были обсудить кластеры по выполнению Минских соглашений. Однако по вине Украины споткнулись на первом же пункте — о соблюдении перемирия. В итоге к обсуждению остальных пунктов повестки участникам не удалось даже приступить, и трёхчасовые переговоры прошли фактически впустую.

"Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал РИА Новости источник в российской делегации.

При этом, отметил источник агентства, представители Франции и Германии повели себя в стиле "мы за всё хорошее и против всего плохого", вместо конкретики предложив безадресное декларативное заявление "о приверженности режиму прекращения огня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нормандский формат: ГДЕ ПРОГРЕСС?
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
У Facebook появится аналог Clubhouse
Стали известны подробности переговоров по Донбассу
В Нижегородской области произошел взрыв в жилом доме
Владимир Рогов: фильмы ужасов на Украине стали реальностью
Вице-премьер Борисов заявил о риске катастрофы на МКС
Депутаты Рады потребовали от Зеленского разорвать отношения с Россией
Высланные из Чехии дипломаты прилетели в Москву
Врач-ммунолог: как правильно противостоять вирусам и онкологии
Новосёлов: в Мавзолее лежит оболочка Ленина, а органы всё ещё изучаются
Чем опасна еда быстрого приготовления?
Популярное
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах
Российский шоу-бизнес
Андрей Данилко серьёзно болен и лечится у европейских врачей
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии? Любовь Степушова Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Прогнозы и статистика
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников