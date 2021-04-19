Стали известны подробности переговоров по Донбассу

Прошедшая в понедельник, 19 апреля, встреча в режиме видеоконференции политических советников "нормандского формата" вновь закончилась безрезультатно.

Участники "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) должны были обсудить кластеры по выполнению Минских соглашений. Однако по вине Украины споткнулись на первом же пункте — о соблюдении перемирия. В итоге к обсуждению остальных пунктов повестки участникам не удалось даже приступить, и трёхчасовые переговоры прошли фактически впустую.

"Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал РИА Новости источник в российской делегации.

При этом, отметил источник агентства, представители Франции и Германии повели себя в стиле "мы за всё хорошее и против всего плохого", вместо конкретики предложив безадресное декларативное заявление "о приверженности режиму прекращения огня".

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