Курс на доверие: Суга рассказал об итогах общения с Байденом

Стали известны итоги визита премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в США. Политик успешно пообщался с американским президентом Джо Байденом, заявив 19 апреля: можно говорить о "доверительных отношениях".

Напомним, что Суга стал первым иностранным лидером, с которым Байден пообщался в очном режиме после того, как занял кресло американского президента. Стороны обсудили множество вопросов — среди них:

ситуация по Тайваньскому проливу (обе стороны — за стабильность и мир);

права человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (и Байден, и Суга выразили озабоченность);

обострение ситуации в Южно-Китайском море (в частности, вызванные Китаем, обе стороны решительно возражают против действий Пекина).

"Что касается результатов моего визита в США, то они все изложены в совместном заявлении. От себя хотел бы добавить, что с президентом Байденом мы смогли построить доверительные отношения", — резюмировал Суга для СМИ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.