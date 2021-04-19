Стали известны итоги визита премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в США. Политик успешно пообщался с американским президентом Джо Байденом, заявив 19 апреля: можно говорить о "доверительных отношениях".
Напомним, что Суга стал первым иностранным лидером, с которым Байден пообщался в очном режиме после того, как занял кресло американского президента. Стороны обсудили множество вопросов — среди них:
"Что касается результатов моего визита в США, то они все изложены в совместном заявлении. От себя хотел бы добавить, что с президентом Байденом мы смогли построить доверительные отношения", — резюмировал Суга для СМИ.
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