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Обвиняемая в гибели афроамериканца сотрудница полиции ушла с работы

Мир » Северная Америка » США и Канада

Миннесотская сотрудница полиции Ким Поттер вместе с городским шерифом подали в отставку после гибели афроамериканца Данте Райта.

Письмо об уходе с должности Поттер направила мэру города Бруклин-Сентер Майку Эллиотту. Она заявила, что это сделано "в интересах жителей, управления и коллег-офицеров".

Данте Райт убегал от полиции при задержании. Поттер хотела остановить его электрошокером, но, как заявили в полиции, перепутала оный с боевым пистолетом. Раненый мужчина хотел уехать от них на автомобиле, но сразу же попал в аварию и погиб. Эта ситуация вызвала массовые протесты.

В том же городе был отстранен от должности городской управляющий Курт Богэни.

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Автор: Михаил Закурдаев
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