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В Миннесоте отстранён управляющий города после гибели чернокожего

Мир » Северная Америка » США и Канада

В городе Бруклин Сентер американского штата Миннесота отстранен от должности городской управляющий Курт Богэни после убийства полицией 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

В Миннесоте отстранён управляющий города после гибели чернокожего

Эта должность не является выборной, управляющего назначает градоначальник. Причины отстранения не указаны официально. По данным телеканала Fox News, Богэни подверг критике призыв немедленно уволить женщину-полицейского, которая стреляла в Райта.

Автомобиль Райта остановили за нарушение правил дорожного движения. При попытке задержания тот пытался скрыться, после чего сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Райт проехал раненый несколько улиц и в итоге врезался в другую машину, после чего скончался.

Глава полиции города Тим Гэннон счёл, что полицейская ошиблась, желая применить электрошоковое устройство, а не боевые патроны. Инцидент привёл к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией, введён комендантский час.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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