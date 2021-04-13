В Миннесоте отстранён управляющий города после гибели чернокожего

В городе Бруклин Сентер американского штата Миннесота отстранен от должности городской управляющий Курт Богэни после убийства полицией 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Эта должность не является выборной, управляющего назначает градоначальник. Причины отстранения не указаны официально. По данным телеканала Fox News, Богэни подверг критике призыв немедленно уволить женщину-полицейского, которая стреляла в Райта.

Автомобиль Райта остановили за нарушение правил дорожного движения. При попытке задержания тот пытался скрыться, после чего сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Райт проехал раненый несколько улиц и в итоге врезался в другую машину, после чего скончался.

Глава полиции города Тим Гэннон счёл, что полицейская ошиблась, желая применить электрошоковое устройство, а не боевые патроны. Инцидент привёл к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией, введён комендантский час.

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