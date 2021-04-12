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"Надо остановить Путина": Порошенко вспомнил про турецкие БПЛА

Мир

С громким заявлением касательно ситуации в Донбассе решил выступить экс-президент Украины Пётр Порошенко. Пока официальный Киев заявляет о том, что "война — это не вариант" и уточняет готовность к переговорам, Порошенко готов привезти в Донбасс БПЛА турецкого производства.

"Надо остановить Путина": Порошенко вспомнил про турецкие БПЛА

Лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" уверен, что "агрессору" важно чётко дать понять: Украина готова ответить.

"Второй вопрос — это эскалация угрозы. Я подчёркиваю, что мы имеем абсолютно чёткие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина.

Мы убеждены, что необходимо немедленно ввезти в зону операции объединённых сил закупленные ещё во времена моей каденции ударные беспилотники Bayraktar, чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным", — заявил Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций 12 апреля.

Кроме того, важно подвезти в Донбасс комплексы Javelin, предназначенные для уничтожения танков, а также обеспечить условия для точного миномётного и артиллерийского огня, добавил экс-президент.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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