С громким заявлением касательно ситуации в Донбассе решил выступить экс-президент Украины Пётр Порошенко. Пока официальный Киев заявляет о том, что "война — это не вариант" и уточняет готовность к переговорам, Порошенко готов привезти в Донбасс БПЛА турецкого производства.
Лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" уверен, что "агрессору" важно чётко дать понять: Украина готова ответить.
"Второй вопрос — это эскалация угрозы. Я подчёркиваю, что мы имеем абсолютно чёткие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина.
Мы убеждены, что необходимо немедленно ввезти в зону операции объединённых сил закупленные ещё во времена моей каденции ударные беспилотники Bayraktar, чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным", — заявил Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций 12 апреля.
Кроме того, важно подвезти в Донбасс комплексы Javelin, предназначенные для уничтожения танков, а также обеспечить условия для точного миномётного и артиллерийского огня, добавил экс-президент.
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