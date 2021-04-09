Свои соболезнования по поводу кончины британского принца Филиппа принес королеве Елизавете II американский лидер Джо Байден.
"Он был чертовски классным парнем", — сказал Байден о покойном, отметив его воинскую службу во время Второй мировой войны и борьбу за сохранение природы. По его словам, принц прожил "исключительную жизнь".
"Девяносто девять лет — и он так никогда и не замедлил свою деятельность, я чертовски этим восхищаюсь", — подчеркнул президент.
Ранее в Букингемском дворце опровергли информацию о том, что состояние здоровья принца Филиппа подкосила прививка от коронавируса.
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