Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

Принцу Филиппу было 99 лет. Представитель монаршей фамилии долго боролся с инфекцией.

В Букингемском дворце опровергли информацию о том, что состояние здоровья принца подкосила прививка от коронавируса.

Представители королевской семьи объясняли ранее, что герцог лечился согласно рекомендациям своего лечащего врача.

Принц Филипп долго находился в клинике, затем его выписали, что дало основание полагать, что он пошёл на поправку.

Пожилой герцог, несмотря на все усилия влиятельных родственников, ушёл из жизни, не дожив до своего столетнего юбилея несколько месяцев.

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