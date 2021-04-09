"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу

Продолжается история с проблемами в украинской медицине: если ранее команде Зеленского указал на неё председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, то теперь слово взяла лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко.

Тимошенко, передаёт её пресс-служба, побывала в одной из больниц Ровенской области. Впечатления от визита оказались настолько яркими, что Тимошенко заявила о желании лично встреться с президентом страны Владимиром Зеленским и описать увиденное.

"Желательно, конечно, чтобы премьер-министр делал такие визиты, чтобы профильные министры были здесь, среди вас. Потому что в парламенте они отчитываются, что всё прекрасно, зарплаты высокие, все довольны. Я езжу по стране как раз для того, чтобы понимать реальную картину, и то, что я вижу, — это просто страшно. Я хочу инициировать встречу с президентом и по пунктам ему рассказать, что происходит и что надо делать", — отметила Тимошенко.

Важнейший шаг, считает политик, — приостановка "разрушительной" реформы системы здравоохранения за авторством команды Петра Порошенко.

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