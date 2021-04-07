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Властям Украины напомнили о "катастрофе в больницах"

Мир

Новая порция критики для властей Украины — на этот раз их обвиняют в "игнорировании катастрофы", случившейся в медицинском секторе страны.

Властям Украины напомнили о "катастрофе в больницах"

Данные о ситуации в медицине привёл председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Через Twitter он рассказал, что в стране начались массовые увольнения медработников, которым не платят зарплату.

"Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании, продолжают увольняться медики, которым не выплачивается заработная плата, а они рискуют своей жизнью и здоровьем. Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает", — обратил внимание на проблему Медведчук.

Напомним, что по отчётам социологической службы украинского центра Разумкова, из страны с января 2020 года выехали около 66 тысяч врачей и медработников, примерно 34 тысячи уволились.

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