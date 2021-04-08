Украина внезапно начала военные учения в Чёрном море

На фоне недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как "единственном пути" окончить войну в Донбассе украинские ВМС начали учения в Чёрном море.

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений", — сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию Администрации морских портов.

Что характерно для текущей ситуации, в которой Украина всячески изображает бурную деятельность перед западными "партнёрами", учения Военно-морских сил Украины стартовали внезапно, без каких-либо соответствующих уведомлений, полагающихся перед началом манёвров.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек оценил активность украинских ВМС. По мнению парламентария, Киев сильно ошибается, если рассчитывает напугать кого-то в Крыму этими движениями, поскольку это великое, с точки зрения украинского оборонного ведомства, событие даже не принимается в расчёт в оперативно-тактическом плане российской стороной.

"Ну, походят морем друг за другом, запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет — и всё. Все возможности исчерпаны. Но зато по бравым докладам, которые полетят в Киев, в Крыму чуть ли в подвалы прятаться от страха не побежали. Вся их военная доктрина на вранье построена", — с иронией отметил депутат в комментарии для РИА Новости.

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