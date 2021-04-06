Киев практически полностью готов к тому, чтобы начать реализацию "силового сценария" в Донбассе. Однако украинские власти пока выжидают — и в МИД ДНР даже знают, чего именно.
Данные приводит РИА "Новости": ситуацию описала глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Напомним, что в ДНР уже неоднократно заявляли о том, что Украина всё активнее обстреливает территории непризнанной республики.
"В медийной плоскости эта эскалация [вокруг ситуации в Донбассе] нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: ещё больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи", — считает Никонорова.
Таким образом, именно Вашингтон может стать "руководителем" Киева в данной ситуации — факторов, отметила Никонорова, сразу несколько.
Будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка… Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта", — считает Никонорова.
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