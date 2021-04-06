МИД ДНР: Киев ждёт от Вашингтона "разрешения наступать"

Киев практически полностью готов к тому, чтобы начать реализацию "силового сценария" в Донбассе. Однако украинские власти пока выжидают — и в МИД ДНР даже знают, чего именно.

Данные приводит РИА "Новости": ситуацию описала глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Напомним, что в ДНР уже неоднократно заявляли о том, что Украина всё активнее обстреливает территории непризнанной республики.

"В медийной плоскости эта эскалация [вокруг ситуации в Донбассе] нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: ещё больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи", — считает Никонорова.

Таким образом, именно Вашингтон может стать "руководителем" Киева в данной ситуации — факторов, отметила Никонорова, сразу несколько.

Будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка… Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта", — считает Никонорова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.