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Медвежья услуга: Эрдоган решил спасти курс лиры, но не преуспел

Мир

Удивительного эффекта сумел достичь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным, которые приводит Reuters, он сделал ряд весьма рискованных шагов и "поплатился" за них падением курса лиры.

Медвежья услуга: Эрдоган решил спасти курс лиры, но не преуспел

Напомним, что в Турции достаточно давно продолжается валютный кризис: курс лиры постепенно опускается всё ниже и ниже. Так, 29 марта за доллар нужно было отдать 8,46 лиры, что было близко к октябрьским "придонным" показателям.

Эрдоган придумал следующий "план спасения": он сначала уволил главу турецкого ЦБ Наджи Агбала, а потом заявил населению: покупайте лиру, сбрасывайте доллар. По его мнению, если бы всё население помогло национальной валюте, то это оказалась бы "стратегия, выигрышная для всех".

Население призыву не вняло и продолжило скупать как доллары, так и золото, накопив примерно 220 млрд и около 5 тысяч тонн соответственно. А на увольнение главы ЦБ негативно отреагировали биржевые игроки. Курс лиры тем временем, подсчитал ЦБ страны, упал на 12% всего за неделю…

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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