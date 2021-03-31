Медвежья услуга: Эрдоган решил спасти курс лиры, но не преуспел

Удивительного эффекта сумел достичь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным, которые приводит Reuters, он сделал ряд весьма рискованных шагов и "поплатился" за них падением курса лиры.

Напомним, что в Турции достаточно давно продолжается валютный кризис: курс лиры постепенно опускается всё ниже и ниже. Так, 29 марта за доллар нужно было отдать 8,46 лиры, что было близко к октябрьским "придонным" показателям.

Эрдоган придумал следующий "план спасения": он сначала уволил главу турецкого ЦБ Наджи Агбала, а потом заявил населению: покупайте лиру, сбрасывайте доллар. По его мнению, если бы всё население помогло национальной валюте, то это оказалась бы "стратегия, выигрышная для всех".

Население призыву не вняло и продолжило скупать как доллары, так и золото, накопив примерно 220 млрд и около 5 тысяч тонн соответственно. А на увольнение главы ЦБ негативно отреагировали биржевые игроки. Курс лиры тем временем, подсчитал ЦБ страны, упал на 12% всего за неделю…