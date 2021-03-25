Энергетическая катастрофа для Украины настанет уже скоро

Украина намерена прекратить энергетическое сотрудничество с Россией и Белоруссией. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Юрий Витренко.

По его словам, Украина должна "срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией" и объединяться с системой Европейского Союза. Только так будет получена полная энергетическая независимость.

На реплику украинского коллеги ответил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. По его словам, подобные действия украинской стороны на России никак не отразятся.

Председатель комитета госстроительства Новороссии Владимир Рогов в действиях Киева увидел след олигархов.

"Это делается в интересах господина Ахметова. Если Украина будет вырвана из общей энергосистемы, тогда стоимость электроэнергии начнет повышаться. Ахметов сегодня зарабатывает на альтернативной, так называемой "зелёной" энергии, а она намного хуже, чем атомная или энергия с тепловых электростанций Украины, которые ему неподконтрольны", — уточнил эксперт.

Необходимость создания независимой энергетической системы Украины ранее неоднократно декларировалась её президентами и политиками.