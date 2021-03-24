На Украине вновь разрушили памятный знак дружбы с Россией

Под украинским Харьковом был снова разрушен памятный знак дружбы России и Украины. При том, что совсем недавно он был починен силами партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Между открытием знака и вторичным разрушением прошло всего несколько часов. В партии назвали его восстановление "принципиальной позицией", ведь это движение выступает за восстановление добрососедских отношений двух стран.

В "За жизнь" заявили, что вандалы чувствуют свою полную безнаказанность, а заодно и поддержку со стороны власти.

Ранее окружной административный суд Киева отменил переименование нескольких киевских проспектов и улиц и вернул им прежние имена: Московский, Кутузова, Суворова, Баумана. Московский проспект при этом какое-то время просуществовал под именем националиста Степана Бандеры.