Под украинским Харьковом был снова разрушен памятный знак дружбы России и Украины. При том, что совсем недавно он был починен силами партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Между открытием знака и вторичным разрушением прошло всего несколько часов. В партии назвали его восстановление "принципиальной позицией", ведь это движение выступает за восстановление добрососедских отношений двух стран.
В "За жизнь" заявили, что вандалы чувствуют свою полную безнаказанность, а заодно и поддержку со стороны власти.
Ранее окружной административный суд Киева отменил переименование нескольких киевских проспектов и улиц и вернул им прежние имена: Московский, Кутузова, Суворова, Баумана. Московский проспект при этом какое-то время просуществовал под именем националиста Степана Бандеры.
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