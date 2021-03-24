Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Канада по примеру Украины ввела санкции против россиян
YouTube ограничил доступ к интервью Собчак с Моховым
Число заболевших коронавирусом белорусов достигло трети миллиона
Девушка погибла при падении с моста в Калининграде
На Украине после прививки AstraZeneca умер второй человек
Эксперт: почему древние рисовали пауков
Граната взорвалась на занятиях по ОБЖ в школе Хасавюрта
Главу Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
Экс-премьера Украины Николая Азарова обвинили в госизмене. Он ответил

Меркель признала ошибкой карантин на Пасху

Мир » Европа » Евросоюз

После шквала критики канцлер Германии Ангела Меркель отменила "пасхальный локдаун". Сегодня в Берлине она выступила с соответствующим заявлением.

Меркель признала ошибкой карантин на Пасху

"Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан", — сказала Ангела Меркель.

Ранее германские власти попытались минимизировать общественную жизнь, объявив выходными днями 1 и 3 апреля вдобавок к пасхальным праздничным дня 2, 4 и 5 апреля. Предполагалось, что "пасхальный локдаун" поможет снизить статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией, но власти страны столкнулись с серьёзной критикой этого решения. И общественность, и бизнесмены, уставшие от непрекращающегося карантина, надеялись на его смягчение хотя бы в праздничные дни.

Ангела Меркель также пояснила, что правительство ФРГ должно было в очень сжатые сроки решить множество вопросов "правового характера", связанных с принудительным закрытием множества предприятий, сообщает DPA.

Ранее лидер "Левых" Дитмар Барч назвал "пасхальный локдаун" дилетантством в ведомстве канцлера.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
На Украине после прививки AstraZeneca умер второй человек
Эксперт: почему древние рисовали пауков
Граната взорвалась на занятиях по ОБЖ в школе Хасавюрта
Главу Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
Экс-премьера Украины Николая Азарова обвинили в госизмене. Он ответил
Новорождённый скончался в перинатальном центре в Оренбурге
Полицейский выгнал медведя из таймырского посёлка с помощью выстрелов
Учёные раскрыли опасность злоупотребления бытовой химией
В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины
Игорь Минтусов: Путин ответил идеально
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Политика. Новости и аналитика
Тара Рид о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Экономика и бизнес
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников