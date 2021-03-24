Меркель признала ошибкой карантин на Пасху

После шквала критики канцлер Германии Ангела Меркель отменила "пасхальный локдаун". Сегодня в Берлине она выступила с соответствующим заявлением.
"Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан", — сказала Ангела Меркель.
Ранее германские власти попытались минимизировать общественную жизнь, объявив выходными днями 1 и 3 апреля вдобавок к пасхальным праздничным дня 2, 4 и 5 апреля. Предполагалось, что "пасхальный локдаун" поможет снизить статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией, но власти страны столкнулись с серьёзной критикой этого решения. И общественность, и бизнесмены, уставшие от непрекращающегося карантина, надеялись на его смягчение хотя бы в праздничные дни.
Ангела Меркель также пояснила, что правительство ФРГ должно было в очень сжатые сроки решить множество вопросов "правового характера", связанных с принудительным закрытием множества предприятий, сообщает DPA.
Ранее лидер "Левых" Дитмар Барч назвал "пасхальный локдаун" дилетантством в ведомстве канцлера.
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