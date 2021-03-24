Политик из ФРГ раскритиковал "пасхальный локдаун" и дал совет Меркель

Продлённые властями Германии меры по защите населения от коронавируса кажутся странными даже некоторым парламентским фракциям. Речь идёт, в частности, о "пасхальном локдауне", который попал под огонь критики лидера "Левых" Дитмара Барча.

Напомним о сути "пасхального локдауна": вместо "отрывочных" выходных 2, 4 и 5 апреля власти решили дать населению "каникулы" с 1 по 5 апреля. При этом в период с 1 по 3 апреля планируется закрыть даже магазины.

Такой вариант действий, посчитали власти, поможет приостановить распространение коронавируса и "сломить третью волну".

"У нас сейчас настоящий кризис доверия к политическому руководству страны. [Меркель] должна поднять вопрос доверия в бундестаге ФРГ", — заявил Барч в интервью изданиям группы Funke.

По его мнению, данное решение — "дилетантство в ведомстве канцлера".