Столтенберг нашёл идеальное место для обсуждения "СП-2"

Интересную идею выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Она касается вопросов "Северного потока-2" и своеобразной "коалиции" стран-противниц и стран-союзниц проекта.

Столтенберг объяснил задумку, выступая перед СМИ по итогам двух дней работы лидеров МИД стран НАТО.

Итак, вокруг "Северного потока-2" есть группа стран, которые не хотели бы завершения проекта. Соответственно, есть и другая группа, которая "решительно за". Пока обе группы "спорят", не удаётся достичь должной координации действий. И тут на помощь приходит площадка НАТО:

"Мы упоминали "Северный поток", по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы", — заявил Столтенберг.

Напомним, что ранее интересные новости, касающиеся "противодействия проекту", пришли из Германии. Власти страны решили, что санкции США касательно "СП-2" введены в одностороннем порядке и учитываться Берлином не будут.