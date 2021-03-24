Интересную идею выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Она касается вопросов "Северного потока-2" и своеобразной "коалиции" стран-противниц и стран-союзниц проекта.
Столтенберг объяснил задумку, выступая перед СМИ по итогам двух дней работы лидеров МИД стран НАТО.
Итак, вокруг "Северного потока-2" есть группа стран, которые не хотели бы завершения проекта. Соответственно, есть и другая группа, которая "решительно за". Пока обе группы "спорят", не удаётся достичь должной координации действий. И тут на помощь приходит площадка НАТО:
"Мы упоминали "Северный поток", по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы", — заявил Столтенберг.
Напомним, что ранее интересные новости, касающиеся "противодействия проекту", пришли из Германии. Власти страны решили, что санкции США касательно "СП-2" введены в одностороннем порядке и учитываться Берлином не будут.
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