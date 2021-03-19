Ушли в отказ: Берлин официально отверг санкции Вашингтона по "СП-2"

Ранее фигурировавшие в СМИ данные о том, что власти Германии просто-напросто откажутся от американских санкций по "СП-2", подтвердили в правительстве страны.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Берлин, ранее неоднократно уведомлявший США о своём решении, продолжит это делать. Экстерриториальные санкции США для Германии останутся, по сути, пустым звуком.

"Наша позиция остаётся тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожает и которые вводит США в связи с "Северным потоком-2", мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это", — рассказал Зайберт на брифинге.

Напомним, что достроить "Северный поток-2" планируют уже в этом году, он закончен примерно на 95%. Вашингтон, который видит в газопроводе огромную проблему для вывода на рынки ЕС своих запасов газа, продолжает грозить санкциями всем участникам проекта.