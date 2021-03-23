Третий лишний: почему Киеву невыгодны разногласия Москвы и Вашингтона

Ситуация, в которой Москва и Вашингтон постепенно выходят "на обострение" отношений, очень невыгодна для Киева. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин, освещая ситуацию в "треугольнике" Киев — Вашингтон — Москва, отметил: действия Джо Байдена приводят к "сужению пространства" в плане официальных переговоров первых лиц.

"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдётся", — рассказал Климкин в эфире "Украины 24".

Напомним, что ранее о важности общения Владимира Путина и Джо Байдена высказывались сразу несколько экспертов. Именно открытый диалог помог бы в некоторой степени сгладить нынешние противоречия.