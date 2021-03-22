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Беседа дорогу строит: почему важен открытый диалог Байдена и Путина

Мир

Беседа Путина и Байдена, пусть и несостоявшаяся, остаётся важной темой. Хотя бы потому, что отношения России и США сейчас обострены — и открытый диалог помог бы несколько возникающие "обострения сгладить".

Беседа дорогу строит: почему важен открытый диалог Байдена и Путина

Пока известно, что Байден отказался от немедленного диалога с Путиным, но отметил: "на каком-то этапе" он не исключает возможности поговорить с российским коллегой. Какие плоды принесут подобные переговоры для обеих стран? Для "Известий" в ситуации разбирались:

  • первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров;
  • директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев;
  • американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц;
  • руководитель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

Откровенный разговор: время пришло?

Владимир Джабаров уверен, что допускать ситуации, в которых главы России и США не будут общаться, нельзя. Диалог важен и нужен: неслучайно Путин предложил именно ТВ-формат, формат открытой беседы в прямом эфире.

"Лидер России неслучайно предложил именно открытый формат дискуссии в присутствии телекамер, поскольку настало время для предельно искреннего разговора, уверен сенатор.

То, что Байден говорит за глаза о Путине, он никогда ему в лицо не повторит. Ведь тогда надо будет подкреплять свою позицию. А кроме слов, за этим ничего не стоит.

К сожалению, Байден не готов к формату открытого и прямого диалога. Но тогда чего он добивается своими заявлениями? Прямой конфронтации? Если хочешь мира, тогда не надо бояться решать спорные вопросы публично", — считает Джабаров.

Ключевой посыл задумки — показать американцам, что россияне готовы к диалогу. А дальше, если удастся развить отношения, можно устроить встречу и в более привычном, "закрытом" формате.

Примета времени: почему Путин выбрал встречу в прямом эфире

Отношения между государствами предполагают и простой факт: лидеры государств должны общаться. Владимир Путин просто предложил более актуальный сегодня формат этого общения, уверен Юрий Рогулев.

"В любом случае цивилизованные отношения между государствами предполагают контакты их руководителей.

То же и между простыми людьми. Если люди друг с другом не разговаривают, трудно сказать, что отношения между ними нормальные. Это, как говорят американцы и британцы, must have.

Все работают сейчас в удалённом формате. Президент России чуть ли не каждый день в него активно вовлечён. Большинство заседаний, обсуждений, даже встречи с гражданами проходят в этом режиме.

Так что, думаю, это примета времени. Правда, я не видел, чтобы Байден сейчас им активно пользовался", — разъясняет эксперт.

Не тот масштаб: почему "не спешит" Вашингтон

По словам Ричарда Вайца, в Вашингтоне не особо заинтересованы в том, чтобы переговоры такого рода состоялись. Причина проста — в повестке дня нет срочных вопросов, которые требуют немедленного общения двух президентов.

"СНВ-III уже был продлён. А остальные масштабные проблемы, такие как Иран или Северная Корея, затрагивают больше сторон, чем Россия и США.

Впрочем, сейчас наблюдается существенный интерес США к диалогу с РФ на экспертном и рабочем уровнях в двустороннем и многостороннем форматах, по конкретным вызовам. К примеру, недавно мы видели такое по Афганистану", — уточняет Вайц.

При этом простая публичная дискуссия интересна, но не продуктивна в плане налаживания отношений. Лидеры двух стран оказались бы скованы различного рода ограничениями: многое из того, что обычно обсуждают президенты, является строго конфиденциальным, подытоживает Николай Злобин.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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