Дональд Трамп создаст социальную сеть вместо Twitter

45-й президент США Дональд Трамп планирует создать собственную социальную сеть для общения в интернете.
По словами его советника Джейсона Миллера, она возникнет через два-три месяца. Именно тогда и бывший американский президент вернется в интернет.
Основной целью новой платформы станет "изменение правил игры". Рассчитана она будет на десятки миллионов пользователей.
Решение было принято Дональдом Трампом после его блокировки в Facebook и Twitter. Несколько десятков тысяч аккаунтов его сторонников после акций выступления заблокировали YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit и другие.
Информационным репрессиям со стороны Google подверглась социальная сеть Parler, выступающая местом консолидации сторонников Трампа.
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