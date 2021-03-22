Дональд Трамп создаст социальную сеть вместо Twitter

45-й президент США Дональд Трамп планирует создать собственную социальную сеть для общения в интернете.

По словами его советника Джейсона Миллера, она возникнет через два-три месяца. Именно тогда и бывший американский президент вернется в интернет.

Основной целью новой платформы станет "изменение правил игры". Рассчитана она будет на десятки миллионов пользователей.

Решение было принято Дональдом Трампом после его блокировки в Facebook и Twitter. Несколько десятков тысяч аккаунтов его сторонников после акций выступления заблокировали YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit и другие.

Информационным репрессиям со стороны Google подверглась социальная сеть Parler, выступающая местом консолидации сторонников Трампа.