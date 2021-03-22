Падения Байдена на трапе самолёта объяснили плохой погодой

Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолёта, ставший главной темой многих американских СМИ, прокомментировал даже его бывший оппонент Дональд Трамп.

NBC News, https://www.youtube.com/channel/UCeY0bbntWzzVIaj2z3QigXg

Напомним, что ранее 78-летний Байден не удержал равновесие и несколько раз упал, пытаясь подняться по трапу в самолёт, который должен был перевезти его в Атланту. На видео заметно, что президент спотыкается три раза, а также трёт левое колено.

Представители администрации объяснили инцидент сильным ветром.

"Очень ветрено. Я сама чуть не упала, поднимаясь по ступенькам. У него всё в порядке", — оценила для СМИ ситуацию Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома. "Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", — высказался по поводу инцидента Трамп на видео, представленном в TikTok.

Этот инцидент напомнил о "беспокойном ноябре" 2020 года: Байден тогда сломал ногу после того, как поскользнулся, играя со своей немецкой овчаркой по кличке Мейджор. Также многочисленные оплошности президента (недавно Байден назвал Камалу Харрис "президентом") были восприняты некоторыми СМИ как свидетельство "возрастного упадка".