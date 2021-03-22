Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь
Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение
В России появилась новая схема обналичивания денег
Несколько боевых танков были замечены в Горловке
Эксперты прокомментировали идею Трампа создать новую соцсеть
"Ювентус" будет держаться за Криштиану Роналду
Пензенского губернатора доставили в московский ИВС
Эксперт подсказал, как выгодно вложить 5 тысяч рублей
Трамп создаст собственную социальную сеть

Падения Байдена на трапе самолёта объяснили плохой погодой

Мир

Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолёта, ставший главной темой многих американских СМИ, прокомментировал даже его бывший оппонент Дональд Трамп.

NBC News, https://www.youtube.com/channel/UCeY0bbntWzzVIaj2z3QigXg

Напомним, что ранее 78-летний Байден не удержал равновесие и несколько раз упал, пытаясь подняться по трапу в самолёт, который должен был перевезти его в Атланту. На видео заметно, что президент спотыкается три раза, а также трёт левое колено.

Представители администрации объяснили инцидент сильным ветром.

"Очень ветрено. Я сама чуть не упала, поднимаясь по ступенькам. У него всё в порядке", — оценила для СМИ ситуацию Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома.

"Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", — высказался по поводу инцидента Трамп на видео, представленном в TikTok.

Этот инцидент напомнил о "беспокойном ноябре" 2020 года: Байден тогда сломал ногу после того, как поскользнулся, играя со своей немецкой овчаркой по кличке Мейджор. Также многочисленные оплошности президента (недавно Байден назвал Камалу Харрис "президентом") были восприняты некоторыми СМИ как свидетельство "возрастного упадка".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Эксперты прокомментировали идею Трампа создать новую соцсеть
"Ювентус" будет держаться за Криштиану Роналду
Пензенского губернатора доставили в московский ИВС
Эксперт подсказал, как выгодно вложить 5 тысяч рублей
Трамп создаст собственную социальную сеть
Шпигелю дважды вызывали "скорую" в изолятор
Падения Байдена на трапе самолёта объяснили плохой погодой
Врач-диетолог рассказала о пользе жвачки для здоровья глаз
Координатор штаба Навального в Хабаровске – под домашним арестом
Кортунов прокомментировал заявление еврокомиссара о "Спутнике V"
Популярное
Технологии
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности

Александр Артамонов рассказ﻿ал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.

Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Кремль
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Северная Америка
"Позор для США!": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Парад мошенников
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников