"Дракон ложных новостей": репортажи BBC снова возмутили китайский МИД

Репортажи экспертов корпорации BBC (Великобритания) продолжают раздражать Пекин. Неудовольствие по поводу очередных провокационных сюжетов высказали в МИД Китая.

Как оказалось, в BBC создали целую серию сюжетов, в рамках которых поведали миру о том, что Пекин подавляет на своих территориях свободу слова, не стесняется эксплуатировать людей (причём принудительно) и занимается притеснениями.

В ответ на данные репортажи в МИД Китая представили официальное заявление (уже доступное на сайте министерства), в котором подчеркнули: власти Китая не в первый раз просят BBC "исправить ошибки".

"МИД Китая сделал серьёзное представление представительству BBC в Пекине за видеорепортажи о так называемом принудительном труде в Синьцзяне, "ограничениях свободы слова" в нашей стране и о "драконе ложных новостей". [Корпорация] BBC не только не исправила [ранее] допущенные ошибки, но в последнее время стала совершать их с ещё большим рвением. Китайская сторона крайне недовольна этим и выражает решительный протест", — указано в заявлении.