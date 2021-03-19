Репортажи экспертов корпорации BBC (Великобритания) продолжают раздражать Пекин. Неудовольствие по поводу очередных провокационных сюжетов высказали в МИД Китая.
Как оказалось, в BBC создали целую серию сюжетов, в рамках которых поведали миру о том, что Пекин подавляет на своих территориях свободу слова, не стесняется эксплуатировать людей (причём принудительно) и занимается притеснениями.
В ответ на данные репортажи в МИД Китая представили официальное заявление (уже доступное на сайте министерства), в котором подчеркнули: власти Китая не в первый раз просят BBC "исправить ошибки".
"МИД Китая сделал серьёзное представление представительству BBC в Пекине за видеорепортажи о так называемом принудительном труде в Синьцзяне, "ограничениях свободы слова" в нашей стране и о "драконе ложных новостей".
[Корпорация] BBC не только не исправила [ранее] допущенные ошибки, но в последнее время стала совершать их с ещё большим рвением.
Китайская сторона крайне недовольна этим и выражает решительный протест", — указано в заявлении.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.