Скончался 62-летний президент Танзании Джон Магуфули. О его болезни и отсутствии на посту разные источники сообщали разные данные.
Самым загадочным вопросом остается причина смерти Магуфули. Официальные представители государства упорно опровергают то, что у политика якобы был коронавирус. Последнюю точку зрения представил, в частности, танзанийский оппозиционер Тунду Лиссу.
Ее же поддержало кенийское издание Nation, но не прямо, заявив о неком госпитализированном с ковидом в Найроби лидером одной из африканских стран.
Примечательно, что Магуфули отрицал присутствие коронавируса в своей стране, призывал жителей молиться три дня, чтобы их избегли болезни. Локдаун президент также вводить отказывался, и даже планов по закупке каких-либо вакцин в Минздраве страны не было. Статистику по ковиду Танзания упорно не сообщала с мая 2020 года.
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