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Президент Танзании болен COVID-19, хотя уверял, что молитвы спасают

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Президент Танзании Джон Магуфули, ранее призывавший население страны лечиться молитвами и постом, теперь болен коронавирусом.

По данным Financial Times, 61-летний политик болеет уже 10 дней, не выходя на связь, так как находится в очень тяжелом состоянии. РИА "Новости" уточняют, что его перевезли в больницу в кенийском Найроби.

Ранее Магуфули уверял в отсутствии COVID-19 в своей стране, а Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что гендиректора Pfizer не пустили в Израиль, так как у него не сделана прививка от коронавируса.

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Автор: Михаил Закурдаев
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