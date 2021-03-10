Президент Танзании Джон Магуфули, ранее призывавший население страны лечиться молитвами и постом, теперь болен коронавирусом.
По данным Financial Times, 61-летний политик болеет уже 10 дней, не выходя на связь, так как находится в очень тяжелом состоянии. РИА "Новости" уточняют, что его перевезли в больницу в кенийском Найроби.
Ранее Магуфули уверял в отсутствии COVID-19 в своей стране, а Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года.
Ранее сообщалось, что гендиректора Pfizer не пустили в Израиль, так как у него не сделана прививка от коронавируса.
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