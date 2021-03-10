Президент Танзании болен COVID-19, хотя уверял, что молитвы спасают

Президент Танзании Джон Магуфули, ранее призывавший население страны лечиться молитвами и постом, теперь болен коронавирусом.

По данным Financial Times, 61-летний политик болеет уже 10 дней, не выходя на связь, так как находится в очень тяжелом состоянии. РИА "Новости" уточняют, что его перевезли в больницу в кенийском Найроби.

Ранее Магуфули уверял в отсутствии COVID-19 в своей стране, а Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что гендиректора Pfizer не пустили в Израиль, так как у него не сделана прививка от коронавируса.