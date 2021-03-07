Генеральный директор Pfizer не сделал прививку от коронавируса

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла планировал совершить визит в Израиль, однако ему пришлось отменить поездку.

Израильский канал N12 сообщил, что у Бурла не оказалось прививки от коронавируса, поэтому ему было отказано во въезде.

В декабре прошлого года Бурла заявлял, что не будет влезать в очередь и дождётся пока начнут вакцинировать его возрастную группу.