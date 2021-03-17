Главы Минобороны Японии и Украины не пообщались из-за коронавируса

Запланированная на 17 марта встреча глав Минобороны Японии и Украины отменена. Об этом отчитались представители японской стороны.

Как уточняется на официальном сайте Минобороны Японии, встреча отменена по причине того, что один из украинских делегатов не прошёл тест на коронавирус, проведенный в аэропорту. В связи с этим в Токио решили не рисковать и отменили встречу.

"17 марта господин Андрей Таран, министр обороны Украины, должен был быть приглашён в Министерство обороны для проведения встречи министров обороны Японии и Украины. Однако один из сопровождающих показал положительную реакцию на коронавирусное тестирование, и мы отменяем эту встречу ради реализации тщательных мер против инфекционных заболеваний", — указано в заявлении.

Уточняется, что Андрей Таран и Нобуо Киси должны были обсудить партнёрство двух стран по ряду вопросов.