"Поистине несокрушимый": главы МИД США и Японии обсудят дела альянса

"Вашингтон и Токио — в альянсе навек": примерно так можно охарактеризовать риторику главы МИД Японии Тосимицу Мотэги касательно американо-японского альянса и его перспектив.

Напомним, что 16 марта стартовали переговоры глав МИД Японии и США, они проходят в Токио. Энтони Блинкен и Тосимицу Мотэги обсудят ряд важнейших вопросов, в том числе — работу по денуклеаризации КНДР.

"Мы высоко ценим непоколебимую решимость президента [США Джо Байдена] развивать японско-американский альянс, который является краеугольным камнем стабильности и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул Мотэги перед стартом переговоров.

В ходе переговоров, отметил глава японского МИД, планируется достичь "ещё более сильного" укрепления альянса, который уже сейчас можно назвать "поистине несокрушимым".

Блинкен, со своей стороны, подчеркнул: Япония стала первой страной, которую он посетил с момента назначения. Представитель США надеется на плодотворные переговоры.

"Я очень рад, что мы наконец-то встретились лицом к лицу. Маской к маске, я бы сказал", — пошутил Блинкен.