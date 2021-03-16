"Рисует внешнего врага": эксперт объяснила неприязнь Лукашенко к Польше

Отношения между Белоруссией и Польшей сейчас не в самой лучшей "форме". Президент РБ Александр Лукашенко продолжает выставлять соседа "врагом".

О причинах неприязни Лукашенко к Польше рассказала профессор политологии Агнешка Брыц (Университет Николая Коперника). Она сообщила, что Минск всё равно придёт к необходимости "заминать" текущие скандалы и ссоры, а нынешние обвинения объяснить весьма просто.

"Белоруссия начнёт пытаться замять все существующие противоречия и скандалы, когда положение Александра Лукашенко вновь станет прочным. Это произойдёт только тогда, когда в республике закончится политический кризис полным поражением оппозиции. А пока положению Лукашенко угрожают внутренние факторы, он пытается рисовать из Польши внешнего врага", — объяснила Брыц для Polskie Radio 24.

Профессор уверена, что кризис отношений останется актуальным ещё какое-то время, поскольку в быстрое возобновление хороших отношений на фоне кризиса в РБ верится с трудом.