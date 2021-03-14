Правозащитники назвали количество погибших протестующих в Мьянме

В Мьянме продолжаются антивоенные протесты. Силовики применяют специальные средства для разгона демонстраций. Количество погибших растёт.

По официальным данным, в ходе разгона воскресных акций протеста было задержано 23 человека. Эти цифры не совпадают с данными правозащитников, следящих за ситуацией в стране. По их информации, только в воскресенье было арестовано около ста человек.

"По состоянию на 14 марта 126 человек были убиты в результате жёстких разгонов акций протеста, по меньшей мере 38 за сегодня. Задержаны 2 156 человек. На данный момент 1 837 задержанных всё ещё находятся под стражей, включая трёх человек, приговорённых к тюремным срокам", — сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

Со стороны силовых структур тоже имеются потери. Двое полицейских погибли в одном из районов Янгона (бывшей столицы государства) — протестующие применили против них оружие, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мьянме (Бирме) в понедельник, 1 февраля, военные взяли власть в свои руки и объявили чрезвычайное положение после задержания президента Вин Мьина, лидера правящей партии Аунг Сан Су Чжи, других чиновников и депутатов. В стране был отключён интернет, телерадиовещание, закрыты банки, ведущий новостей объявил на телеканале, принадлежащем военным, что власть передана главнокомандующему армии Мин Аунг Хлаингу.