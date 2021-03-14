Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Три причины, по которым на Донбассе может снова начаться война
Япония и COVID-19: сакура цветёт без свидетелей
В Исландии произошло землетрясение
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Великобритания считает Россию "самой большой угрозой" стране
Неверов ответил на идею Зюганова о новом налоге
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
В Иране произошло землетрясение
Россия стала пятой в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Правозащитники назвали количество погибших протестующих в Мьянме

Мир » Азия » Южная Азия

В Мьянме продолжаются антивоенные протесты. Силовики применяют специальные средства для разгона демонстраций. Количество погибших растёт.

Правозащитники назвали количество погибших протестующих в Мьянме

По официальным данным, в ходе разгона воскресных акций протеста было задержано 23 человека. Эти цифры не совпадают с данными правозащитников, следящих за ситуацией в стране. По их информации, только в воскресенье было арестовано около ста человек.

"По состоянию на 14 марта 126 человек были убиты в результате жёстких разгонов акций протеста, по меньшей мере 38 за сегодня. Задержаны 2 156 человек. На данный момент 1 837 задержанных всё ещё находятся под стражей, включая трёх человек, приговорённых к тюремным срокам", — сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

Со стороны силовых структур тоже имеются потери. Двое полицейских погибли в одном из районов Янгона (бывшей столицы государства) — протестующие применили против них оружие, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мьянме (Бирме) в понедельник, 1 февраля, военные взяли власть в свои руки и объявили чрезвычайное положение после задержания президента Вин Мьина, лидера правящей партии Аунг Сан Су Чжи, других чиновников и депутатов. В стране был отключён интернет, телерадиовещание, закрыты банки, ведущий новостей объявил на телеканале, принадлежащем военным, что власть передана главнокомандующему армии Мин Аунг Хлаингу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Правозащитники назвали количество погибших протестующих в Мьянме
Самопровозглашённое Косово открыло посольство в Иерусалиме
Три причины, по которым на Донбассе может снова начаться война
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Япония и COVID-19: сакура цветёт без свидетелей
В Исландии произошло землетрясение
Как обойти антироссийские санкции: история болида "Хаас"
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Великобритания считает Россию "самой большой угрозой" стране
Неверов ответил на идею Зюганова о новом налоге
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"

Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.

Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"
Алёна Кравец рассекретила тайну Легкоступовой
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Легкоступовой
Наука и техника
Астрофизики охладили пыл Илона Маска по освоению Марса
Новости Украины
Украина хочет втянуть США в конфликт на Донбассе. Иначе - война!
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Стас Садальский показал подлинную фигуру Анфисы Чеховой
Российский шоу-бизнес
Евгений Петросян опубликовал фото с сыном Ваганом
Нагиев раскритиковал жюри "Голос.Дети" за неуместное поведение
Российский шоу-бизнес
Нагиев раскритиковал жюри "Голос.Дети" за неуместное поведение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников