Евростат: болгары первые в ЕС по преступности, насилию и вандализму

В рейтинге Евростата по доле населения, сообщающего о том, что оно сталкивалось с преступностью, насилием или вандализмом в районе своего проживания, лидирует Болгария.

По данным на 2019 год, каждый пятый болгарин сообщил о такой проблеме. Хотя эта доля снижается в течение последних десяти лет, она все еще остается (20,2%), самой высокой в ​​ЕС.

Тройку неблагополучных в этом плане стран замыкают: Греция — 16,9%, и Нидерланды — 16,3 %. На четвёртом месте идёт Франция с 14,7%.

Среднее значение для 27 стран ЕС составляет 11%, это самый низкий показатель с 2013 года, когда он составлял 14,1%. Горожане сообщают о росте преступности и вандализма в своем районе в три раза чаще, чем жители сельской местности — 21,3% против 6,9%.

Неудивительно, что бедность является одним из факторов проживания в неблагополучных районах: 13,4% из тех, кто подвержен риску оказаться в бедности, сообщают о проблеме насилия и вандализма, против 10,6% из тех, кто находится вне этого риска.

Хорваты (2,7%), литовцы (3,2%) и поляки (4,4%) сообщают о наименьших проблемах с преступностью и вандализмом в местах своего проживания.

Как сообщала "Правда.Ру", число россиян, купивших недвижимость в Болгарии упало в 2018 году на 75% по сравнению с рекордным 2012 годом.