Китайские журналисты оценили успехи страны в космической сфере

Об успехах Китая, достигнутых в 2020 году в аэрокосмической отрасли, отчитались журналисты агентства Xinhua. По их мнению, страна значительно нарастила свой потенциал в космосе и активно предлагает помощь другим странам.

Цифры от Xinhua оказались следующими (на конец 2020 года):

успешно запущена 51 ракета;

выведено на орбиту 59 иностранных спутников.

Так, активно помощью Китая пользуется Аргентина: успешно запущены 12 аргентинских спутников. В качестве ракет-носителей используются китайские разработки под общим "семейным" названием "Чанчжэн".

Уточняется, что власти КНР озаботились и проектом спутникового телевидения для Африки. Напомним, что он был задуман в 2015 году, и на текущий момент качественный сигнал оценили жители 8162 африканских деревень.