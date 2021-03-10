Об успехах Китая, достигнутых в 2020 году в аэрокосмической отрасли, отчитались журналисты агентства Xinhua. По их мнению, страна значительно нарастила свой потенциал в космосе и активно предлагает помощь другим странам.
Цифры от Xinhua оказались следующими (на конец 2020 года):
Так, активно помощью Китая пользуется Аргентина: успешно запущены 12 аргентинских спутников. В качестве ракет-носителей используются китайские разработки под общим "семейным" названием "Чанчжэн".
Уточняется, что власти КНР озаботились и проектом спутникового телевидения для Африки. Напомним, что он был задуман в 2015 году, и на текущий момент качественный сигнал оценили жители 8162 африканских деревень.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.