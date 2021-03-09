В ДНР рассказали об эскалации конфликта в регионе

Первый замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Бессонов сообщил, что Вооружённые силы Украины стягивают к окраинам Донецка бронетехнику для полномасштабного наступления.

"По всей линии фронта ведутся обстрелы, и мы вынуждены, естественно, отвечать и подавлять их огневые позиции", — сообщает представитель ДНР.

Также он отметил, что эскалация конфликта уже началась, причём с украинской стороны этого не скрывают.