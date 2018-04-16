США просят Рим не отменять санкции ради ЕС и Украины

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Европе нужно последовать примеру Вашингтона и ужесточить санкции против России.

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По его словам, отмена санкций отдельными странами грозит осложнениями внутри ЕС. Волкер в интервью La Stampa пояснил, что "Италия не может отменить антироссийские санкции, поскольку это грозит серьезными осложнениями для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС. В практическом плане отмена санкций затруднительна".

Он также назвал санкции действенным механизмом для достижения урегулирования конфликта на Украине, так как они якобы стимулируют Россию к выполнению обязательств по минским соглашениям. "В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику.

Напомним, 6 апреля США объявили о введении нового пакета санкций, в который попали 38 российских физических и юридических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "Российская финансовая корпорация" и "Русал".

Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

Напомним, летом глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением о том, что антироссийские санкции ЕС и США вредят турецкой экономике. Именно поэтому страна отказывается от их принятия.

"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", - цитируют министра СМИ.

Как сказал Чапушоглу, Турция сама пережила множество санкций в прошлом. Поэтому она не может одобрить введение новых санкций против России, которая является соседом и партнером. Анкара предпочитает решать политические проблемы другими способами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия не будет действовать в ущерб собственным интересам в развязанной против нее "санкционной войне", заявил глава российского МИД.

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