Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Европе нужно последовать примеру Вашингтона и ужесточить санкции против России.
По его словам, отмена санкций отдельными странами грозит осложнениями внутри ЕС. Волкер в интервью La Stampa пояснил, что "Италия не может отменить антироссийские санкции, поскольку это грозит серьезными осложнениями для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС. В практическом плане отмена санкций затруднительна".
Он также назвал санкции действенным механизмом для достижения урегулирования конфликта на Украине, так как они якобы стимулируют Россию к выполнению обязательств по минским соглашениям. "В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику.
Напомним, 6 апреля США объявили о введении нового пакета санкций, в который попали 38 российских физических и юридических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "Российская финансовая корпорация" и "Русал".
Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.
Напомним, летом глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением о том, что антироссийские санкции ЕС и США вредят турецкой экономике. Именно поэтому страна отказывается от их принятия.
"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", - цитируют министра СМИ.
Как сказал Чапушоглу, Турция сама пережила множество санкций в прошлом. Поэтому она не может одобрить введение новых санкций против России, которая является соседом и партнером. Анкара предпочитает решать политические проблемы другими способами.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия не будет действовать в ущерб собственным интересам в развязанной против нее "санкционной войне", заявил глава российского МИД.
Читайте больше:
Берлускони отказался снимать санкции с России
Лидеры ЕС признают: санкции Запада против России не сработали
ЕС хочет компенсации от России за продовольственное эмбарго
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?