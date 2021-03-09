Неожиданная проблема возникла у властей Украины в ходе переговоров с Израилем. Оказалось, что применяемая Киевом вакцина Сovishield Иерусалим не устраивает.
Как сообщил в ходе выступления на канале "Украина 24" посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, две страны вели переговоры касательно взаимного признания "ковид-паспортов" для туристов. Израиль, отметил он, признавать и одобрять Сovishield отказался.
"У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", — уточнил Корнийчук.
Напомним, что вакцина Сovishield представляет собой совместную разработку Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Данной вакциной привился в том числе президент Украины Владимир Зеленский.
Обсуждение ситуации с представителями Израиля, подчеркнул Корнийчук, будет продолжено.
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