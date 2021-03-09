Вакцина раздора: Иерусалим и Киев не договорились по поводу Сovishield

Неожиданная проблема возникла у властей Украины в ходе переговоров с Израилем. Оказалось, что применяемая Киевом вакцина Сovishield Иерусалим не устраивает.

Как сообщил в ходе выступления на канале "Украина 24" посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, две страны вели переговоры касательно взаимного признания "ковид-паспортов" для туристов. Израиль, отметил он, признавать и одобрять Сovishield отказался.

"У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", — уточнил Корнийчук.

Напомним, что вакцина Сovishield представляет собой совместную разработку Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Данной вакциной привился в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Обсуждение ситуации с представителями Израиля, подчеркнул Корнийчук, будет продолжено.