Понятие "раса" может будет убрано из конституции Германии — к такому решению пришла правящая коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии).
Об этом сообщает Der Spiegel.
Сейчас в третьем параграфе документа говорится, что "никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью". Теперь вместо слова "раса" предложено написать "по расистским основаниям".
Инициатива принадлежит главе немецкого Минюста Кристине Ламбрехт. Для одобрения этой поправки нужна поддержка двух третей в обеих палатах парламента.
При этом критики поправки считают ее недостаточно кардинальной. Они требуют искоренить представление о существовании рас вообще.
В январе сервис Disney+ заблокировал несколько классических мультфильмов по причине отсылок к расизму.
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