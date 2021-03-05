Из конституции Германии уберут понятие "раса"

Понятие "раса" может будет убрано из конституции Германии — к такому решению пришла правящая коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии).

Об этом сообщает Der Spiegel.

Сейчас в третьем параграфе документа говорится, что "никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью". Теперь вместо слова "раса" предложено написать "по расистским основаниям".

Инициатива принадлежит главе немецкого Минюста Кристине Ламбрехт. Для одобрения этой поправки нужна поддержка двух третей в обеих палатах парламента.

При этом критики поправки считают ее недостаточно кардинальной. Они требуют искоренить представление о существовании рас вообще.

В январе сервис Disney+ заблокировал несколько классических мультфильмов по причине отсылок к расизму.