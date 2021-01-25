Disney+ заблокировал несколько мультфильмов из-за "расизма"

Сервис Disney+ заблокировал несколько классических анимационных мультфильмов. Так, теперь показ таких популярных мультфильмов, как "Питер Пэн" и "Дамбо" детям до 7 лет запрещён, сообщает Daily Mail.

"Эта программа включает в себя негативные изображения и/или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочны тогда и ошибочны сейчас", — передают разработчики Disney.

Представители американской компании сообщили, что не планируют удалять этот контент. Они готовы признать его негативное влияние, чтобы создать ещё лучшее будущее.

Многие родители были возмущены тем, что их дети не смогли посмотреть эти мультфильмы.

"Я хотел посмотреть "Питера Пэна" с моей дочерью, но нигде не мог его найти. Потом я понял, что все они исчезли, их закрыли от детей. Это было шокирующе", — пояснил один из родителей.

"Питер Пэн" был заблокирован из-за того, что в мультфильме индейцев называют краснокожими, а "Дамбо" — из-за расизма, пояснили в Disney.

Показ "Котов-аристократов" решили ограничить из-за косоглазой кошки Шун Гон, внешность которой посчитали карикатурой на жителей восточноазиатских стран, сообщает Daily Mail.