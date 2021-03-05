Новые подробности из Брюсселя: в Еврокомиссии снова обратили внимание на "Спутник V" и нарастающее желание некоторых стран ЕС всё-таки купить его. Как оказалось, страны-члены ЕС "имеют на это право".
Ситуацию разъяснил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на одном из брифингов. Чиновник отметил, что с юридической точки зрения все члены ЕС без проблем могут купить хоть российскую, хоть китайскую вакцину. Но вот с последствиями им придётся разбираться самим, равно как и самим брать на себя ответственность.
"Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин.
[Страны-члены ЕС] сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин", — сказал Мамер.
Напомним, что официальная проверка "Спутника V" силами Европейского агентства лекарственных средств стартовала только в четверг, 4 марта.
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