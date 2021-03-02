Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что самый действенный способ отвечать на санкции против России — торговые контрсанкции. Об этом политик заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, чтобы им было неповадно нас наказывать… Те же торговые меры.
Возьмите США, у них самолёты летают на нашем (топливе — прим. ред.) … титан и другие металлы. Мы не будем давать, и у них все эти самолёты остановятся. Наши ракеты уносят их различные космические приборы в космическое пространство", — сказал Жириновский.
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