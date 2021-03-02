Анкара опровергла "критский сценарий" по С-400

Власти Турции давно приняли чёткое решение касательно судьбы купленных у России С-400. Никаких вариантов с "критским сценарием" и передачей комплексов другим странам власти рассматривать не собираются.

Напомним, что вариант с "критским сценарием", или "критской моделью", — отсылка к ситуации 1999 года. Тогда власти Кипра купили системы С-300 ПМУ1, что очень расстроило Анкару. Под давлением турецких политиков Никосия решила "отдать" комплексы грекам, и в итоге они оказались на Крите. Анкару и ставшего посредником Вашингтон такое решение устроило.

"Тема передёрнута. Ранее мы уже приняли чёткое решение по С-400", — заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын для издания Sabah.

Анкара, уточнил чиновник, готова "для успокоения" Вашингтона подумать о закупках комплексов Patriot, но аналоги "критской модели" даже не будут обсуждаться.