Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

Россиян в американских тюрьмах пытают и притесняют по национальному признаку. Об этом рассказала освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина.

"Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — сообщила Бутина.

Она утверждает, что её продержали в карцере четыре месяца хотя по международному законодательству разрешено всего 15 суток.