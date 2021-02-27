Россиян в американских тюрьмах пытают и притесняют по национальному признаку. Об этом рассказала освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина.
"Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — сообщила Бутина.
Она утверждает, что её продержали в карцере четыре месяца хотя по международному законодательству разрешено всего 15 суток.
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