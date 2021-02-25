Кандидат на пост директора ЦРУ нашёл ключ к нацбезопасности США

С новым заявлением выступил Уильям Бёрнс, который в перспективе может занять кресло директора ЦРУ. По мнению Бёрнса, ключевым моментом для национальной безопасности США станет противостояние Китаю.

Бёрнс, как передаёт Reuters, подчеркнул, что Китай остаётся "авторитарным и хищническим" государством. Пекин, по его словам, не стесняется воровать чужие технологии, устраивать репрессии и "давить" на США.

"Противостояние Китаю и отпор его хищническому правительству — залог национальной безопасности США. Понижение конкурентоспособности Китая станет ключом к национальной безопасности США в будущем", — сообщил Бёрнс на выступлении в Сенате.

Напомним, что ранее в американском "противостоянии" Китаю оказалась замешана даже Канада: в Вашингтоне сообщили, что нашли общий "вектор" работы с Оттавой по данному вопросу.