С новым заявлением выступил Уильям Бёрнс, который в перспективе может занять кресло директора ЦРУ. По мнению Бёрнса, ключевым моментом для национальной безопасности США станет противостояние Китаю.
Бёрнс, как передаёт Reuters, подчеркнул, что Китай остаётся "авторитарным и хищническим" государством. Пекин, по его словам, не стесняется воровать чужие технологии, устраивать репрессии и "давить" на США.
"Противостояние Китаю и отпор его хищническому правительству — залог национальной безопасности США.
Понижение конкурентоспособности Китая станет ключом к национальной безопасности США в будущем", — сообщил Бёрнс на выступлении в Сенате.
Напомним, что ранее в американском "противостоянии" Китаю оказалась замешана даже Канада: в Вашингтоне сообщили, что нашли общий "вектор" работы с Оттавой по данному вопросу.
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