Госдеп США не придумал новых санкций против "Северного потока-2"

Несмотря на яростные упрёки Конгресса, Госдеп справедливо опасается оттолкнуть от США Германию в случае введения новых санкций против газопровода.
Доклад Госдепартамента по "Северному потоку-2" был представлен в Конгресс США с опозданием в несколько дней. Но яростную критику конгрессменов вызвала не задержка, а отсутствие новых санкций в отношении проекта.
В докладе лишь упоминается, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец нарушают введённые против них ограничительные меры. Однако они и так уже находятся под санкциями. О других европейских компаниях, причастных к проекту "СП-2", в докладе речи не идёт.
"Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы остановить завершение зловредного российского трубопровода", — отреагировал на доклад Госдепа член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол.
Но похоже, что желания конгрессменов не совпадают в этот раз с намерениями госсекретаря США Энтони Блинкена. Он явно не хочет "бросать вызов" российскому "Газпрому", чтобы не разругаться с Берлином, пишет Bloomberg.
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