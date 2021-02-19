Санкции Вашингтона по "СП-2" "пролетят" мимо Берлина

Новые дипломатические "фокусы" демонстрирует миру Вашингтон. Как оказалось, санкции против "СП-2" не коснутся Германии, а точнее, компаний из этой страны. Весь "удар" примет на себя Россия.

Как пишут в Bloomberg со ссылкой на свои источники, такое решение связано с желанием администрации Джо Байдена не ссориться с Германией. Уточняется, что обсуждение документов по "СП-2" затронет только российские организации.

Напомним, что Дональд Трамп, недовольный отказом Германии "тормозить" работы по "СП-2", санкции немцам пообещал, но ввести не успел. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, проект "СП-2" всё ещё рассматривается Штатами как "плохая сделка для Европы". Но теперь в деятельности США нашлось место и переговорам с союзниками.

"Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций", — уточнила Псаки.