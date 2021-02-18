В "Нафтогазе" нашли новую "часть оборонной системы" Украины

К вопросу с ГТС (газотранспортными системами) Украины и "СП-2" стоит подходить предельно ответственно: как только "СП-2" достроят, Киев станет "уязвимее" для Москвы. В этом уверен председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

О ситуации Коболев рассказал на Facebook, подчеркнув: по сути, на данный момент ГТС можно считать частью "обороны" страны.

"Пока Украина является важным транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС — это часть нашей оборонной системы", — уточнил он.

После запуска "СП-2", уверен эксперт, Киев лишится ещё одного "рычага" и станет уязвимее перед "российской агрессией".

"Вот почему остановка Северного потока-2 не преувеличивает вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв", — резюмировал он.