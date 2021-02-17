Лондон попросит "конфликтные" страны сложить оружие ради вакцинации

Великобритания уверена, что всем странам мира, которые остаются вовлечены в разного рода военные конфликты, стоит объявить прекращение огня и установить перемирие. Такое решение поможет доставить вакцины от коронавируса.

С предложением, как ожидается, выступит министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Политик озвучит его на очередном заседании СБ ООН 17 февраля, уточняют на сайте МИД Великобритании.

"Глобальный охват вакцинацией имеет большое значение для борьбы с коронавирусом. Именно поэтому Великобритания призывает к прекращению огня, чтобы позволить доставить вакцины от COVID-19 людям, живущих в зонах конфликтов. Более 160 миллионов человек рискуют быть исключёнными из вакцинации против коронавируса из-за нестабильности и конфликтов, в том числе в Йемене, Южном Судане, Сомали и Эфиопии", — сообщают на сайте.