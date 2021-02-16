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Извержение Этны вызвало восторг в соцсетях

Мир » Европа » Евросоюз

Потоки раскалённой лавы спустились по юго-восточному склону вулкана, а каменный дождь выпал сразу в нескольких населённых пунктах Италии.

Извержение Этны вызвало восторг в соцсетях

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Накануне вечером специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии зарегистрировали его новое извержение. Усиление активности началось после 16 часов по местному времени и привело к извержению стромболианского типа, сопровождавшемуся мощным выбросом лавы и вулканического пепла.

В расположенных неподалёку от вулкана населённых пунктах Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи выпал каменный дождь, состоящий из кусков шлака, иногда довольно крупного размера. Сообщается, что это проявление стихии причинило материальный ущерб, однако сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Международный аэропорт провинции Катания приостановил работу на неопределённое время в связи с угрозой безопасности полётов. Воздушное пространство в районе Этны закрыто, сообщает РИА Новости.

Пользователи в соцсетях активно делятся впечатлениями от опасного и величественного зрелища природной стихии. Вулкан Этна входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Автор: Людмила Черткова
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