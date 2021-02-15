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Замаскированные: почему в мире нет единой "масочной тактики"

Мир

История с масками и необходимостью их носить давно вышла за рамки медицины и стала рычагом политического маневрирования. Пока ВОЗ меняет правила, а власти разных стран требуют носить те маски, которые "необходимы жителям", давайте попробуем разобраться, в чём именно заключается проблема введения "единой масочной тактики".

Замаскированные: почему в мире нет единой "масочной тактики"

Итак, с одной стороны баррикад — медики. Согласно рекомендациям ВОЗ, рекомендуется носить тканевые маски. Ключевые слова — "рекомендуется" и "тканевые" — в ВОЗ не настаивают на том, что маски спасут всех и каждого, а просто говорят: это одна из мер, которые помогают снижать распространение заболевания.

Решение властей некоторых стран (в частности, Германии и Австрии) о введении новых, более технологичных масок стандарта FFP2 (известных как маски N95 в США и KN95 в Азии) тоже вызвало у медиков и учёных понимание.

"В то время как тканевые маски или так называемые хирургические маски помогают снизить риск передачи вируса другим людям, маски FFP2 также предназначены для защиты владельца от вдыхания вируса", — объясняет Лоуренс Янг, специалист Медицинской школы Уорика.

С другой стороны баррикад — политики. И им в числе прочего важно, чтобы население не потеряло последние деньги: маски — дорогое удовольствие, а смена "ткани" на FFP2 не отменяет необходимости постоянно докупать маски и расходники к ним.

"Например, упаковка из пяти масок FFP2 в британской сети аптек Boots стоит 9,99 фунтов стерлингов (около тысячи рублей). Упаковка из пяти хирургических масок — 4,50 фунтов стерлингов (примерно 458 рублей). Ни то, ни другое нельзя стирать и использовать повторно", — приводит цифры Politico.

По словам Клаудии Паглиари, директора по глобальному здравоохранению Эдинбургского университета, во многих частях мира властям достаточно сложно сделать обязательными даже тканевые маски — не говоря уже о более дорогих масках более высокого качества.

"Если в ВОЗ скажут властям, что маски FFP2 и аналоги — единственный способ затормозить заболеваемость, то, по сути, они скажут: "Рекомендуем меры для богатых. А остальным придётся обойтись", — уверена она.

Примирить стороны пока может лишь один факт: любые маски эффективно работают только в комплексе с прочими мерами. А вводить максимально жёсткий карантин и, по сути, рушить внутреннюю экономику невыгодно всем. Так что пока маски FFP2 и аналоги — удел лишь некоторых стран, которые могут себе это позволить.

Автор: Константин Шапров
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