Финляндия готова стать площадкой для встречи лидеров России и США. С таким заявлением выступил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто..

"В случае возникновения необходимости, Финляндия всегда готова предоставить свои добрые услуги. Конечно, есть и другие альтернативы, но Хельсинки — это всегда хорошее место для встреч. Я имел возможность встретиться с делегациями России и США минувшей осенью, которые обсуждали в Финляндии Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. И обе делегации были довольны, что мы смогли предложить им нейтральную площадку", - сообщил политик.