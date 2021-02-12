Китай запрещает BBC World News. Госдеп США не прошёл мимо

Решение Пекина о том, что представители BBC World News не получат документов, нужных для работы в Китае, было с негодованием встречено в Вашингтоне. Китай обвинили в "репрессиях" для СМИ и желании тотально их контролировать.

Напомним, что в Национальном управлении радио и телевидения Китая ранее сообщили: в BBC World News нарушили ряд принципов, нужных для работы, в том числе принцип достоверности. Из-за нарушений не представляется возможным согласовать вещание канала на следующий год.

"Мы решительно осуждаем решение КНР запретить [вещание телеканала] BBC World News. КНР поддерживает одно из самых контролируемых, репрессивных и наименее свободных информационных пространств в мире. Вызывает тревогу, что по мере того как КНР ограничивает свободную работу [новостных] организаций и платформ в Китае, лидеры в Пекине используют свободные и открытые условия работы СМИ за рубежом в целях продвижения дезинформации", — прокомментировал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Властям Пекина, добавил чиновник, стоит дать населению свободный доступ в интернет, не пытаться ограничивать свободу СМИ и расширять информированность граждан.